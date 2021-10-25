Geri sayım başladı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Land Rover, büyük merakla beklenen Yeni Range Rover’ı, yarın Londra’daki Royal Opera House’da gerçekleşecek dünya lansmanı ile tüm dünyaya tanıtacak.

Moda ve trendlerden bağımsız duruşuyla ikonikleşen, sahip olduğu sürüş yetenekleriyle de 1970’ten bu yana lüks SUV sınıfında standartları belirlemeye devam eden Range Rover, 5’inci nesliyle de lüksü, teknolojiyi ve konforu bir arada sunmaya devam ediyor. Yeni Range Rover’ın dünya lansmanı, yarın Türkiye saatiyle 22:45’te Land Rover Türkiye’nin web sitesinden ve sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.

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