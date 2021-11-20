Honda’dan kışa özel bakım avantajı

Honda’nın 2017 model ve öncesi otomobillerine özel kış servis kampanyası başladı.

Kampanya kapsamında 15 Kasım – 11 Aralık tarihleri arasında Honda yetkili servislerine gelenlere, bakım paketlerine ek olarak tamir, parça ve işçiliklerinde yüzde 20 indirim imkanı sağlanıyor. Honda, 15 Kasım – 11 Aralık tarihleri arasında 2017 model ve öncesi otomobillerinde geçerli olacak kış servis kampanyası başlattı. Honda, kampanya tarihleri boyunca kış bakımı yaptırmak isteyenlere özel olarak bakım paketlerine ek tamir, parça ve işçiliklerinde yüzde 20 indirim avantajı sunuyor. Ayrıca tüm Honda modellerini kapsayan fren disk ve balatalarında sunulan yüzde 30 indirim, motor ve şanzıman takozlarında sunulan yüzde 30 indirim ve CVT yağlarında sunulan yüzde 40’a varan indirim imkanı da Honda yetkili servislerinde bakım kampanyası süresince devam ediyor.

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.