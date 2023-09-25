Megane E-Tech ile yeni dönem

Renault’un elektrikli devriminde önemli bir adım olan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’nin tanıtımı, “beygir gücünden elektrik gücüne” mottosuyla Anadolu eşsiz coğrafyalarından birine sahip olan Van’da yapıldı.

Recep Bozdağ - VAN

Renault’un elektrikli devriminde önemli bir adım olan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’nin basın tanıtımı, birçok medeniyetin izlerini ve İpek Yolu kültürünün zenginliğini barındıran Van’da yapıldı. Renault açıklamasına göre, tarihi Van Kalesi’nin aynası konumundaki Van Müzesi’nden başlayan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli test sürüşüne bölgenin eşsiz coğrafyası ev sahipliği yaptı.

Tanıtım kurgusunun ilk adımında, davetlileri 3 bin rakım yükseklikteki Karabet Geçidi’nde özel olarak tasarlanmış bir deneyim alanı karşıladı. Renault logolu özel çadırın altında toplanan misafirlerle, Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’ye ait teknik detaylar paylaşıldı.

Tanıtımın ikinci adımı 1.400 metre uzunluğundaki Karabet Kar Tüneli’nde başladı. Bir zaman tüneline dönüştürülen Karabet Kar Tüneli’nin içerisine araçları ile giren davetliler tünel içerisinde gücün, Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’ye aktarımını izlerlerken bir dış ses ve ışık enstalasyonlarıyla kendi araçlarında bu yolculuğu dinledi.

Üçüncü adımda, zaman tünelinde ilerleyen davetliler tünel içerisinde kurulan perdeden “E-Tech” dönüşümünü özel mizansenlerle izledi. Perdenin arkasında hazır olan eğitimli atlar, araçların arasından geçerek beygir gücünden elektrik gücüne geçişi simgeleyerek davetlilere heyecan dolu anlar yaşattı. Son adımda Yeni Renault Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli yolculuğu ile bambaşka bir dünyaya geçiş yapıldı. Yüzde 100 Elektrikli bir dünyanın başlangıcını temsil eden bu alanda zaman tüneli yolculuğunun sona erdi. İpek Yolu’nun zengin gastronomi deneyiminden, Van Gölü’nün en büyük adası Akdamar Adası’nın büyülü atmosferine kadar bölgenin benzersiz coğrafyasında Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli ile davetlilere özel bir deneyim sunuldu.

En çok elektrikli otomobil satan markayız

Basın toplantısında konuşan MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, Megane adının hem Türkiye hem de Avrupa için oldukça önem taşıdığını belirterek, “Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1,3 milyon adet sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor” dedi. Ağustos itibarıyla satışlarına başladıkları Megane E-Tech ile C segmentinin yüzde 98’ine erişim sağladıklarını bildiren Çağdaş, “2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5 bin adetten fazla elektrikli otomobil sattık ve ODD verilerine göre en çok elektrikli otomobil satan marka konumundayız. Elektrikli araçlar konusunda sektörde öncü bir markayız. Renaulution stratejimiz ile bu durumu daha da güçlendirmek ve tam olarak elektrikli otomobiller ile özdeşleşmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil heyecan verici %100 Elektrikli

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip (şehiriçinde 530 km) Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW/220 HP elektrikli motor performans ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor. Model, 42 dakikada %80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle kullanıcılara sunuluyor. Modelin Techno versiyonunun opsiyon hariç fiyatı 1.499.000 TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1.599.000 TL olarak kullanıcılara sunuluyor.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)