"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Megane E-Tech ile yeni dönem

25 Eylül 2023, Pazartesi 13:06
Renault’un elektrikli devriminde önemli bir adım olan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’nin tanıtımı, “beygir gücünden elektrik gücüne” mottosuyla Anadolu eşsiz coğrafyalarından birine sahip olan Van’da yapıldı.

Recep Bozdağ - VAN

Renault’un elektrikli devriminde önemli bir adım olan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’nin basın tanıtımı, birçok medeniyetin izlerini ve İpek Yolu kültürünün zenginliğini barındıran Van’da yapıldı. Renault açıklamasına göre, tarihi Van Kalesi’nin aynası konumundaki Van Müzesi’nden başlayan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli test sürüşüne bölgenin eşsiz coğrafyası ev sahipliği yaptı.

Tanıtım kurgusunun ilk adımında, davetlileri 3 bin rakım yükseklikteki Karabet Geçidi’nde özel olarak tasarlanmış bir deneyim alanı karşıladı. Renault logolu özel çadırın altında toplanan misafirlerle, Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’ye ait teknik detaylar paylaşıldı. 

Tanıtımın ikinci adımı 1.400 metre uzunluğundaki Karabet Kar Tüneli’nde başladı. Bir zaman tüneline dönüştürülen Karabet Kar Tüneli’nin içerisine araçları ile giren davetliler tünel içerisinde gücün, Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli’ye aktarımını izlerlerken bir dış ses ve ışık enstalasyonlarıyla kendi araçlarında bu yolculuğu dinledi. 

Üçüncü adımda, zaman tünelinde ilerleyen davetliler tünel içerisinde kurulan perdeden “E-Tech” dönüşümünü özel mizansenlerle izledi. Perdenin arkasında hazır olan eğitimli atlar, araçların arasından geçerek beygir gücünden elektrik gücüne geçişi simgeleyerek davetlilere heyecan dolu anlar yaşattı. Son adımda Yeni Renault Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli yolculuğu ile bambaşka bir dünyaya geçiş yapıldı. Yüzde 100 Elektrikli bir dünyanın başlangıcını temsil eden bu alanda zaman tüneli yolculuğunun sona erdi. İpek Yolu’nun zengin gastronomi deneyiminden, Van Gölü’nün en büyük adası Akdamar Adası’nın büyülü atmosferine kadar bölgenin benzersiz coğrafyasında Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli ile davetlilere özel bir deneyim sunuldu.

En çok elektrikli otomobil satan markayız

Basın toplantısında konuşan MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, Megane adının hem Türkiye hem de Avrupa için oldukça önem taşıdığını belirterek, “Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1,3 milyon adet sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor” dedi. Ağustos itibarıyla satışlarına başladıkları Megane E-Tech ile C segmentinin yüzde 98’ine erişim sağladıklarını bildiren Çağdaş, “2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5 bin adetten fazla elektrikli otomobil sattık ve ODD verilerine göre en çok elektrikli otomobil satan marka konumundayız. Elektrikli araçlar konusunda sektörde öncü bir markayız. Renaulution stratejimiz ile bu durumu daha da güçlendirmek ve tam olarak elektrikli otomobiller ile özdeşleşmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil heyecan verici %100 Elektrikli

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip (şehiriçinde 530 km) Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW/220 HP elektrikli motor performans ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor. Model, 42 dakikada %80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle kullanıcılara sunuluyor. Modelin Techno versiyonunun opsiyon hariç fiyatı 1.499.000 TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1.599.000 TL olarak kullanıcılara sunuluyor.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ermeni güçlerinin döşediği mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit 1 asker yaralı

    Azerbaycan Kültür Bakanlığı: Şuşa 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi

    Megane E-Tech ile yeni dönem

    Sansürü kabul etmiyoruz

    9 asırlık cami restore edilecek

    Mülâkatı kaldırma sözü de lafta kaldı

    Fenerbahçe Alanya'da tek golle 3 puana uzandı

    Uygur akademisyene müebbet hapis

    Elektrik şirketleri borçlarını ödemedi

    Gereksiz antibiyotik mikropları güçlendiriyor

    Merkez Bankasından usulsüz ödeme

    Yerel seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak

    Papa: Göçmenlere limanlarınızı kapatmayın

    İsrail'deki protestolara on binlerce kişi katıldı

    Bakan Koca'dan grip aşılarına ilişkin açıklama

    Erzurum'daki kazada 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

    Selçuk Can, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

    Hukuka dönülmeden ekonomi düzelmez

    'Açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musibetlerin sebepleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dikkat ediniz!”
    Risale-i Nur'dan

    Onun rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Helâket zincirinin ilk halkası: Libya ve 12 Ada
    Yeni Asya'dan Size

    Günlük lâhika
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    Bir Avustralya masalı: Taş Balta
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da buluşalım
    Mehmet KARA

    Meclis açılırken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.