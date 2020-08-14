"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

VW Grubu'nun satışları temmuzda önemli ölçüde toparlandı

14 Ağustos 2020, Cuma 17:07
Volkswagen Grubu, araç satışlarının temmuzda 2019'nın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700’e ulaştığını duyurdu.

VW Grubu, temmuz ayına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun dünya genelindeki araç satışları, temmuzda 2019’nın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700 adet oldu.

Söz konusu dönemde VW Grubu'nun Çin’deki araç satışlarının yüzde 4,8 artarak 328 bin 500 adede yükselmesi dikkati çekerken, Batı Avrupa’da satışlar yüzde 1,9 düşerek 321 bin 300 adede geriledi.

Alman üreticinin ocak-temmuz dönemindeki araç satışları ise yüzde 23,6 düşüşle 4 milyon 778 bin 900 adet olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının yoğun olduğu nisan ayında Alman şirketin satışları yüzde 45,4 azalarak 473 bin 500 adede düşmüştü.

AA

Etiketler: VW, satış
Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden BAE'ye tepki

    Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    Netanyahu Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti

    Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmayı tehlikeli buluyor

    Almanya, Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı

    İçişleri Bakanlığından 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge

    Avusturyalı bakan: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alınmalı

    'Türkiye İsviçre için öncelikli bir ortak'

    İngiltere; Fransa, Hollanda ve Malta'yı karantina listesine ekledi

    İran'dan BAE-İsrail anlaşmasına tepki

    Erdoğan: Abu Dabi ile diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz

    Belarus'ta gözaltına alınan 7 bin kişiden bini serbest bırakıldı

    AB'den potansiyel koronavirüs aşısı için alım anlaşması

    '48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz'

    'Yunan ve Türk savaş gemileri çarpıştı' iddiası

    Dışişleri Bakan Yardımcısı: AB ile ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini aştı

    Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

    Milletle dalga mı geçiyorsunuz?

    'Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Milletle dalga mı geçiyorsunuz?
    Genel

    Bu bölümleri okuyan işsiz kalmıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamuda liyakat yok oldu
    Genel

    Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması
    Cevher İLHAN

    Libya’da da tuzağa düşülüyor…
    Ahmet BATTAL

    Sağdan sola, soldan sağa…
    Ali FERŞADOĞLU

    Müthiş bir tesbit ve prensip
    Feyzullah ERGÜN

    Reyhanlı'nın Reyhanı
    Genel

    Bir çıkış aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.