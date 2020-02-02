Değerli kardeşlerim,

Elazığ’da 6.8 ile başlayan depremi bir ara 6.5’e indirdiysek de çok şükür 6.6 seviyelerinde bıraktık. Rekebetçi bir şiddet diyebilirim. Durun, alkışlamayın! Şaka yahu, inanan olmadı değil mi, şaka çünkü... Böyle bir şey olabilir mi? Yeni yeni gülenler görüyorum aranızda, kimi de temkinli, “gülebilirsiniz” dediğim halde yarım gülümsüyor. Anlaşıldı, kalkın ayağa… Şimdi oturun. Haah şöyle, kendinize gelin biraz.

Meraklandınız değil mi, ben böyle bir şakayı neden yaptım diye? Bazıları diyor ki, hükümet 20 yıldır ne yaptı? Yav, ben depreme ne yapabilirim... Ticarî araçlar için plaka tahdidi yapabiliyoruz, ama tektonik plâkaların tehdidine karşı yapılabilecek bir şey yok. Deprem Elazığ’ın Fırat’ında var. Sapla samanı karıştırmayın.

Fay izi haritalarına baktığımızda görüyoruz ki aslında bu deprem hadiselerinin sebebi fay izidir. Nasıl ekonomi alanında “faiz sebeptir, enflasyon sonuç” demiş ve bunu ispatlamışsak, şimdi de diyoruz ki fay izi sebeptir, deprem ise sonuç. Fay izlerini azaltırsak ortada korkulacak bir şey kalmayacağını görürüz. Yeni bir harita üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor, inşallah en yakın seçimin hemen öncesine yetiştirecekler, müjdesini o zaman veririz…

