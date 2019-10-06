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6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Sistem eleştirisi yapmak istemiyorum

06 Ekim 2019, Pazar
Merhaba arkadaşlar!

Birkaç haftadır ortalarda yoktum o yüzden bugün blok ders yapacağım. Hiçbiriniz “nerede bu adam” deyip merak etmediği için notlarınızda gözle görülür bir azalma meydana gelecek ve notlarınız gözle görülemez hale gelecek. Oturun hepinize sıfır! Ne oldu morardınız? Ne bekliyordunuz ki notlarınızı yükseltmemi mi? Siz beni enflasyon düşerken ürünleri zamlanan Türkiye ekonomisi mi sandınız? Yok öyle bir şey. Neyse epey bir sinirlendim, ama devam edebilecek durumdayım. 

Şimdi arkadaşlar bu haftaki esas konumuz  “nereli olduğumuzu” belirtmek gibi şeylermiş. Malûmunuz ülkemizde birisiyle tanıştığımızda ilk sorduğumuz soru nereli olduğudur. Cümleye başlarken kendimi enfes bir sosyolojik tesbit yapabilecek gibi hissettim, ama şu anda buna muktedir olmadığımı anlamış bulunmaktayım. Sosyolojik bir tesbit yapamadığım için sizlere psikolojik zarar vermek istiyorum. Söyleniş olarak zaten birbirlerine epey benziyorlar. Aradaki farkı anlamamanız için elimden geleni de yapacağım. Zaten Filli Eğitim Bakanlığı yıllarca yaptıkları abuk sabuk işlerle sizin körpe psikolojilerinizi pamuk ipliğine bağlı bir vaziyete çoktan getirdi, bu yüzden değişimi fark etmeyeceksiniz bile... Şimdiiiiii dersimize dönecek olursak! Hiçbir şey bilmediğimi anlamanızdan korkuyorum doğrusu. Bu sebeple de bir türlü konuyu anlatamıyorum. Kamu Porseleni Seçme Sınavı’nda eser miktarda not alıp mülâkatla öğretmen olduğum için pek bir şey bildiğimi söyleyemeyeceğim. Bu konuda vicdanım çok rahat, çünkü öğretmen kadrolarının hatırı sayılır bir kısmı bu durumda. Neyse arkadaşlar daha fazla sistem eleştirisi yapmak istemiyorum. Zaten yakın zamanda emekli olacağım bari kovulmayayım da emekli maaşımı alayım. Gerçi o da kuş kadar ve zamları sıkıntılı, ama aç kalmayacağız sonuçta. Gerçi Ezine ve Maliye Peyniri Bakanı Bera Talbayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi paketiyle neler olacağı hiç belli olmaz. Son seferde gülmekten ölmüştük. Amaaaaannn yine aynı şeyler işte arkadaşlar. Artık hayatıma daha sakin devam etmek istiyorum. Küçücük bir rezidans dairesine taşınıp inşaat ve trafik sesleri içinde iç huzurumu yakalamak istiyorum. Bakalım belki yakın zamanda karşınıza yeni bir kararla çıkabilirim...

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