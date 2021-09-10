15 günde cevaplamak zorundasınız

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman bütün bakanlara aynı soruları yönelttiği ve Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde bütün Milletvekilleri Anayasadan almış yetkiyi kullanırken Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar da bu sorulara doğru, eksiksiz ve zamanında (en geç 15 gün) cevap vermek zorunda olduğunu hatırlatarak, “Hesap sormak ve hesap vermek, bilgi istemek ve bilgi aktarmak normaldir, anormal olan bunu uygulamamaktır” dedi.

Karaduman bakanlara şu soruları yöneltti: “Önceki hükümetler de dâhil olmak üzere göreve geldiğiniz günden bu soru önergesinin verildiği tarihe kadar; Bakanlığınıza yöneltilen yazılı soru önergesi sayısı kaçtır? Bakanlığınıza yöneltilen yazılı soru önergelerinden kaç tanesini yasal cevaplandırılma süresi geçmeden cevapladınız? Bakanlığınıza yöneltilen yazılı soru önergelerinden kaç tanesi süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır? Soru önergelerinin zamanında cevaplanmamasının nedeni nedir? Bakanlığınıza yöneltilen yazılı soru önergelerinden kaç tanesi cevapsız bırakılmıştır? Soru önergelerinin cevapsız bırakılmasının nedeni nedir?” Ankara - Fatih Karagöz

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