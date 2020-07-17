Darbe Araştırma Komisyonu üyeliği de yapmış olan CHP’li Aykut Erdoğdu, “15 Temmuz karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir” dedi.

Milletvekilleri 15 Temmuz gecesini ve Darbe Araştırma Komisyonu’nu anlattı.

serbestiyet.com, 15 Temmuz gecesini ve darbe girişimi bastırıldıktan sonra kurulan araştırma komisyonunda yaşananları, olayların doğrudan tanığı iktidar ve muhalefet milletvekillerine sordu. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı en kritik direnişlerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşandı. O gece tam 107 milletvekili, Ankara semalarındaki uçaklardan atılan bombaların altından geçerek Meclis’e ulaştılar. Meclis’e ilk giden milletvekilleri ise şu isimlerden oluşuyordu: Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu ve Ahmet Gündoğdu (AKP); Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu (CHP).

AKP’liler ilk andan itibaren samimiyetsizliğe başladı

Darbe girişimi püskürtüldükten sonra TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak teklifiyle ‘Darbeyi Araştırma Komisyonu’ kuruldu. Komisyon, hazırladığı 639 sayfalık raporu 2017’nin Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştı. Darbe girişiminin 4. yıldönümünde, üye Aykut Erdoğdu’nun komisyona ilişkin değerlendirmelerinde “15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyesiydiniz. Komisyon çalışmalarında hangi sorulara yanıt buldunuz, hangilerine bulamadınız?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, darbeye karşı milli mutabakat oluştu ve bu süreçte bir komisyon kuruldu ve ben de bu komisyonda partim tarafından görevlendirildim. Ben devlet müfettişiyim. Dolayısıyla, sonu nereye gidecekse gitsin, bu iş açığa çıksın diye çok çaba gösterdim. Ama AKP’liler ilk andan itibaren samimiyetsizliğe başladı. Başkanlık Divanı’na muhalefetten üye almadılar. Kimler davet edilecek, hangi kurumlardan belge istenecek, hangi uzmanlarla çalışılacak gibi önemli konularda kendileri karar verdi.

Komisyon çalışmalarında darbeye ilişkin hiçbir soruya net cevap bulamadık. En önemlisi bu yapılanmanın ve bu girişimin siyasi ayağı ortaya çıkmadı. ‘Yurtta Sulh Komitesi’ni kimler oluşturuyor, darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar kimler olacaktı hiçbirinin cevabı ortaya çıkmadı. Dahası parlamentodaki ayağı ortaya çıkmadı. Darbecilere destek veren siyasetçiler kim, sayılarının 120 olduğu belirtilen ve ByLock kullanan milletvekilleri kimler, öğrenemedik. Hatta bakanlarla ilgili olan iddialar da ortaya çıkmadı. Kısacası darbenin en önemli ayağı, yani siyasi kolu aydınlatılamadı.

“Halen neleri merak ediyorsunuz?”

“15 Temmuz darbe girişimi karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir. Komisyon darbe gecesi ve o güne kadar olan gelişmeleri tam olarak aydınlatamadığı için doğal olarak eksikler çok. Örneğin siyasi ayağının aydınlatılmasının yanında, Adil Öksüz meselesini de çözmemiz gerekiyordu. Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim ve savcılara talimat mı gitti, bilmiyoruz. Darbe soruşturmasında asıl soru, ‘Tayyip Bey ve Binali Beyin darbenin olacağından haberinin olup olmadığıydı. Eğer bu sorunun cevabı evetse, soru, ‘O zaman bu kadar insanın ölümüne nasıl göz yumdunuz’ olacak? O nedenle bu soru çok önemli. Ama bunlar bir gün açığa çıkacak. Suyun akışını durduramazlar. Bunun hesabını mutlaka verecekler.