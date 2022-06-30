2023 hedefleri hayal oldu

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, AKP’nin 2023 hedeflerine ne kadar yaklaştığını değerlendirirken, “İktidarın 2023 hedefleri, hayal ve yalan oldu. Onların hikayeleri bitmez ama millet bitti, tükendi!” dedi.

Çevik, “Sayın Cumhurbaşkanı, 2023 hedeflerine ne oldu?” diye sordu. Çevik, “2023 hedefleri, aynen bu iktidarın demokrasi ve AB hedefleri gibi hayal ve yalan oldu” diye konuştu.

Bundan tam 11 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, o tarihte Başbakan iken, 2023 hedeflerini ilan ettiğine dikkat çeken Çevik, “O tarihte dolar 1.58 iken şimdi 16.76, enflasyon 6.24 iken şimdi 73.50, bir litre benzin 4.16 iken şimdi 26.24, işsizlik yüzde 5 iken, şimdi 11.4, dış ticaret açığı 10 milyar 198 milyon dolar iken şimdi 43 milyar 233 milyon dolar oldu. 2023 için vadedilen Milli Gelir 2 Trilyon Dolar idi. Oysa bugün Milli Gelirin 800 Milyar Dolar seviyelerinde kaldığı görülüyor. Yani söz verilenin neredeyse ancak 3’te1’i oranına ancak erişebilmiş. 2023 için vadedilen Kişi Başına Düşen Milli Gelir 25.000 Dolar idi. Oysa bugün 8000 Dolarda kaldığı görülüyor. Demokrat Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı, 2023 hedeflerine ne oldu?” diye konuştu.

ONLARIN HİKAYELERİ BİTMEZ AMA MİLLET BİTTİ, TÜKENDİ!

“Sözün özü şu ki 2023 hedefleri, aynen bu iktidarın demokrasi ve AB hedefleri gibi hayal ve yalan oldu” diyen Çevik, “Şimdi propaganda ve pazarlama teşkilatlarında, ev sohbetlerinde, orada burada tutturmuşlar ‘Elimizi kolumuzu bağlayan Lozan 2023’te son buluyor. Çıkaramadığımız madenlerimiz bizim olacak, rahatlayacağız vs’ yalanlarını. Milletimizi sonu gelmeyen boş vaatlerle aldatarak nihayetinde hikayenin sonuna geldiler. Şimdi de hedef 2053 diyorlar. Sonra 2071... Bu hikaye bitmez ama millet bitti tükendi” dedi.

EK BÜTÇE EN FAZLA FAİZ GİDERLERİNE AKACAK

2022 yılının yarısı bile dolmadan, bütçenin rekor fazla verdiği ay, ek bütçe TBMM’ye sunulduğunu hatırlatan DP’li Çevik, “Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir iktidar bu kadar kısa zaman içinde ek bütçe teklifi verdi. Aralık’ta belirlenen 2022 bütçesi ve ödenek miktarları 6 ay içinde anlamsız hale geldi. Eğer bir ülkede bütçe daha yılın 6 ayı bitmeden tükeniyor ise bu ülkenin ekonomisinde, maliyesinde ciddi bir hata, yanlışlık var demektir. Bu çerçevede 2022 Bütçesi kesinlikle gerçekçi değildir, samimi değildir. Ek Bütçe ile sağlanacak artışın yüzde 60’ından daha fazlasını cari transferler ve borç verme giderleri alacak. Kısaca söylersek Ek Bütçe en fazla faiz giderlerine akacak. Adını da koyalım: İç borç faiz gideri ek 44 milyar TL, dış borç faiz giderlerine ek 32 milyar TL olmak üzere, toplam 76 milyar TL. İster istemez aklımıza gelen şu: O zaman Nas nerede, Nas’a ne oldu? Öyle görünüyor ki ne Nas konusunda samimiler ne de hukuk konusunda. Bu ek Bütçe teklifi milyonlarca vatandaş için, daha da artan vergiler, zorlaşan hayat ve geçinme koşulları, yoksulluk, fakirlik, dolmayan fileler ve boş tencereler anlamını taşımaktadır” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA