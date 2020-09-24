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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

% 80 zam hangi vicdanla bağdaşır?

24 Eylül 2020, Perşembe 17:00
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, zorunlu deprem sigortasının ücretinde geçen yıla göre yüzde 80’i bulan rekor artışı Meclis gündemine taşıdı.

Bulut, “Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmişken, pandemide kamunun ürettiği bir hizmete yüzde 80’e yakın zam yapması hangi vicdanla bağdaşmaktadır?” diye sordu. CHP’li Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde zorunlu deprem sigortasına yapılan artışı gündeme getirdi. Sigorta bedelinin milyonlarca vatandaşın pandemi sebebiyle gelir kaybına uğradığı bir dönemde artmasını eleştiren Bulut, “2020 yılına ilişkin artış oranının yüzde 20 düzeyinde olmasına karşın son günlerde zorunlu deprem sigortasını yenileyen vatandaşlar rekor düzeydeki fiyat artışlarıyla karşılaşmaya başladı” dedi. Bulut, TÜİK’ in açıklamalarına karşın enflasyon yüzde 12 iken zorunlu deprem sigortası poliçelerinin geçen yıla oranla neden yüzde 80’lere kadar zamlandığının açıklanmasını istedi. 

Ankara - anka

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