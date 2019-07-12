ABD'de meclisten İran'a askeri müdahale düzenlemesi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın, İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın, İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı. ABD Temsilciler Meclisi bugün Trump'ın İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahale adımından önce Kongre'nin onayını almasını öngören ve Kongre'de her iki partinin de desteğini alan yasal düzenlemeyi oyladı. Düzenleme, 170'e karşı 251 oyla kabul edildi. AA

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