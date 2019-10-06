ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer anlaşma sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore heyetleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de çalışma düzeyinde başlatılan ve Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesini amaçlayan müzakereler kesildi.

Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil, ülkesinin Stockholm'deki büyükelçilik binasının önünde yaptığı açıklamada, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi." ifadesini kullandı. ABD'nin müzakere masasına yeni bir şey getirmeyerek adeta eli boş geldiğini öne süren Kim, bu durumun rahatsızlık verici olduğunu söyledi. Ayrıca Kim, ABD tarafının esneklik göstermediğini, daha önceki tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Bizi hayal kırıklığına uğrattılar ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler." yorumunda bulundu. Euronews Türkçe

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