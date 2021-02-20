Acılarımız üzerinden siyasi şov yapılmasın

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 14 Şubatta Gara Bölgesine yapılan operasyon sonucunda Terör örgütü PKK’nın 6 yıldır rehin tuttuğu 13 askerimizi vahşice katlettiğini belirterek, “Böyle zamanlarda siyasî polemiklerin içerisine girmeyi doğru bulmuyoruz. Acılarımız üzerinden siyasî şov yapılmasını üzüntüyle karşılıyoruz ve bunları reddediyoruz. Devlet yönetmek başka, şov yapmak başkadır. Bu iktidar devlet yönetmiyor, algıları yönetmek için şov yapıyor, hamaset yapıyor. Beceriksizliğinizin üzerini şov yaparak örtemezsiniz” dedi.

Yaptığı basın toplantısında, “6 yıldır askerlerimiz Terör örgütünün elindeyken ne yaptınız, çıkın bunun hesabını verin. Askerlerimiz PKK’nın elindeyken Bu iktidar Terör örgütü lideri Öcalanın mektubunu televizyonlarda okuttu. Askerlerimiz PKK’nın elindeyken Bu iktidar kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkardı. Yazıklar Olsun” diye konuşan Karaduman şunları söyledi: “Devlet ciddiyeti aslında böyle zamanlarda çok daha değerli hale geliyor. Bu acı hepimizin acısıdır, yanlış yaptınız, bari bu acı üzerinden hamaset yapmayı bırakın, insanların acısına saygı duyun. Ne yazık ki artık ciddiyetten iyice uzaklaşıldığını üzülerek görüyoruz.” Ankara - Recep Gören

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