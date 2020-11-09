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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Açlık sınırının altında ücret alıyorlar

09 Kasım 2020, Pazartesi 21:44
ÜLKEMİZDE ÇALIŞANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN AÇLIK SINIRININ ALTINDAKİ ASGARÎ ÜCRETLE GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ZORLANDIĞINI ANLATAN CHP’Lİ FETHİ GÜRER, SÜREKLİ İŞVEREN LEHİNE YAPILAN DÜZENLEMELERE ARTIK BİR SON VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, ülkemizde çalışma hayatındaki sorunların giderek arttığını söyledi. AKP iktidarları döneminde işçinin, memurun, emeklinin haklarını gasp eden düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Gürer, son olarak TBMM’ye getirilen ve emekliliği zorlaştırıp, kıdem hakkını sınırlayan teklifin ise çalışma hayatındaki sorunlara bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Ülkemizde çalışanların büyük bölümünün açlık sınırının altındaki asgarî ücretle geçimini sağlamaya zorlandığını anlatan Ömer Fethi Gürer, sürekli işveren lehine yapılan düzenlemelere artık bir son verilmesi gerektiğini belirtti. 

ASGARÎ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI  

Ülkemizde insanların çoğunluğunun açlık sınırının altındaki asgarî ücretle çalıştığına dikkat çeken Gürer, “Mutlaka asgarî ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ülkemizde çalışma yaşamı, sürekli işveren lehine yaptığınız düzenlemelerle giderek sorunlu hâle dönüşmektedir, bundan vazgeçin. İktidar olarak işçilerin haklarını koruma sorumluluğunun da sizde olduğunu unutmayın” dedi.  Gürer, en düşük emekli maaşının asgarî ücret düzeyince olması, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve emeklilere dini bayramlarda asgarî ücret tutarında ikramiye ve-rilmesi gerektiğini söyledi.  

EK 3600 GÖSTERGELER BİR AN ÖNCE UYGULAMAYA KONMALI  

Polis, öğretmen, din görevlileri ve diğer kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydeden Gürer, “Üniversiteli işçilerin özlük hakları beş yıldır verilmemektedir, memur olmaları için gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır. İktisadî ve idarî bilimler fakültesi mezunları Bakanlığınızda ve kamuda kadroya alınmalı ve kadro açılmadır. Toplum yararı projesi adı altında emek sömürüsü sonlanıp tüm proje kapsamındakilere kadro verilmelidir” şeklinde konuştu. 

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