'Afganistan'da kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında imzalanan mutabakatın Afganistan'daki barış sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğunu ancak ülkede şiddetin hala devam ettiğini belirterek "Siyasi bir çözüm için kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Çavuşoğlu, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, toplantının düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla Tacikistan ve Afganistan'a teşekkür ederek Tacikistan'a sıcak misafirperverliği için de ayrıca teşekkürlerini sundu.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'ın güvenlik, istikrar ve refahının herkes için çok önemli olduğunun altını çizerek konferansa bu nedenle yüksek düzeyde katılım olduğuna da dikkati çekti.

Türkiye'de Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin başlamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Afganistan hakkındaki halen en kapsayıcı platform olmasından gurur duyuyoruz. Bu girişimi doğuran fikir halen güçlü bir şekilde devam ediyor: Bölgemizin sorunları ancak bölgesel iş birliği ve sahiplenme ruhuyla çözülebilir. İstanbul Süreci'ndeki terörle mücadeleden ticarete kadar çeşitli alanlardaki güven artırıcı önlemler değerlidir."

"Siyasi bir çözüm için kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var"

Çavuşoğlu, Afganistan'daki barış sürecinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek Doha'daki Afganlar arası müzakerelerin kalıcı bir barışa ulaşma umutlarını artırdığını kaydetti.

Değerli çalışmaları için Katar'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Geçen yıl Doha'da ABD ile Taliban arasındaki barış mutabakatı önemli bir kilometre taşıydı. Bununla birlikte şiddet halen devam ediyor. Siyasi bir çözüm için kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

Çavuşoğlu, yavaş mesafe katedilmesine rağmen barış sürecinin ilerleme kaydetmenin tek yolu olduğunu ve herkesin sürece tam destek vermesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu düşünceyle ve Afgan tarafların talepleri üzerine, Doha görüşmelerini tamamlamak ve canlandırmak için Türkiye'de üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Toplantının mevcut barış çabalarına önemli bir katkı sağlayacağını ve Afganistan'ın gelecekteki siyasi yol haritasına ilişkin tartışmalarda anlamlı ilerleme kaydedileceğini umuyoruz. Bu toplantının eş düzenleyicileri olarak Katar ve BM'ye teşekkür ediyorum. Toplantının düzenlenme şekli konusunda tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Başarısı için hepinizin desteğini bekliyoruz."

"Türkiye kardeş Afganistan'ın barışı, istikrarı ve refahı için çalışmaya devam edecektir"

Çavuşoğlu, Afganistan halkının barış ve refah içinde daha parlak bir geleceği hak ettiğini vurgulayarak "Bölgesel bağlantısallık için büyük bir potansiyel var. Bölge ülkeleriyle yakın zamandaki temaslarım bu ilgi ve desteğin düzeyini teyit etti. Afganistan, bu artan bölgesel bağlantısallığın başlıca yararlanıcıları arasında olacaktır." diye konuştu.

Türkiye ve Afganistan'ın, diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılını kutladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Türkiye kardeş Afganistan'ın barışı, istikrarı ve refahı için Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci dahil tüm platformlarda çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.