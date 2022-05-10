AKP adaletten sınıfta kalmıştır

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaletin bir iktidarın tüm işlerinde gömleğin ilk düğmesi, olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Ne acıdır ki; ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, adalette de sınıfta kalmıştır” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaletin bir iktidarın tüm işlerinde gömleğin ilk düğmesi, olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Ne acıdır ki; ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, adalette de sınıfta kalmıştır” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, iktidarda bulunanların yanlış gömlek giydikleri gibi gömleklerinin ilk düğmesini de baştan yanlış iliklediklerini, şimdi de işin içinden çıkamadıklarını belirterek, “Terziyi, mağazadaki tezgâhtarı, hatta pamuğu üreten çiftçiyi suçluyorlar” dedi.

SADECE KHK MESELESİ DAHİ...

Karamollaoğlu, “Adalet, bir iktidarın tüm işlerinde gömleğin ilk düğmesidir; olmazsa olmazıdır! Ne acıdır ki; ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, adalette de sınıfta kalmıştır! Sadece KHK meselesi dahi, adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sermeye yeter de artar! Hemen hemen 6 yıl oldu... 6 yıldır iktidar, KHK’lıları görmezden geliyor; insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor” değerlendirmesinde bulundu.

ONBİNLERCE İNSAN 6 SENEDİR HORLANIYOR, İTİLİYOR KALKIYOR

Beraat etmiş, takipsizlik almış; “fakat ben seni almam, çünkü canım öyle istiyor” denildiğini söyleyen Temel Karamollaoğlu, “Onbinlerce insan, aileleriyle birlikte yüz binleri buluyor; 6 senedir horlanıyor, itiliyor, kalkılıyor. Yüzden fazla insan maalesef intihar etti, binden fazla insan çeşitli hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti, yine binlercesi de sağlığını kaybetti” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA