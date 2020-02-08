AKP'den KKTC Cumhurbaşkanına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya "Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur" ifadesinin kullandı. NTV

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