AKP inandırıcılığını kaybetti

Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında gündemi değerlendirdi.

AKP’nin yönetme konusunda ciddî bir kayba uğradığını ve bu sebeple kendini güvende hissettirecek adımlar attığına işaret eden Doğan “Bilmek gerekiyor ki anketlerde sadece iktidar partisinin oy kaybettiğine dair fotoğraflar görülmüyor. AK Parti millet nezdinde samimiyetini ve sahiciliğini, insanın nezdinde inandırıcılığını kaybetti. Bugünden sonra da bunu toparlaması çok da mümkün görülmüyor. Bunu da çok iyi okuduğundan dolayı bugünden itibaren kendisini biraz daha güvende hissedeceği adımlar atma gayreti içerisinde. Daha seçime üç yıl kaldığı halde AK Parti ülkeyi yönetme hususunda ciddî bir kayba uğradı. İnsanlar nezdinde hatta AK Partililer nezdinde ciddî bir güvensizlik yaşıyor. Bu güvensizliği ortadan kaldırmak için bazı adımlar atmakla beraber iktidarını devam ettireceği adımlar atma gayreti içerisinde ama benim bu konuda şahsî kanaatim artık toparlaması mümkün olmaz” dedi.