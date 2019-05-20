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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

AKP’li Ekinci: Beka söylemi kaybettirdi

20 Mayıs 2019, Pazartesi 18:37
AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, “Beka söylemi bu kadar keskin olmasaydı, Kürdistan’a gidin sözü olmasaydı Kürtler Binali Bey’e oy vereceklerdi, Esenyurt’ta da benim şahsım üzerinden AK Parti’ye oy vereceklerdi. Fakat o sertlik engelledi bunu” dedi.

31 Mart yerel seçimlerini ve İstanbul’da alınan seçim sonuçlarını yorumlayan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, ‘Beka’ ve ‘Kürdistan’ söyleminin HDP seçmenini küstürdüğünü ve seçimi kaybettirdiğini söyledi.AKP Milletvekili Azmi Ekinci, 31 Mart seçimlerine ilişkin Star Gazetesi’nden Fadime Özkan’a konuştu. Ekinci AKP tabanının rahatsızlığının nedenlerini de şöyle anlattı; “Adam kayırma, rantçılık gibi negatif şeylerin yanında vatandaşın ayağına gitmeme, halktan kopukluk, marjinalleşme gibi hususlar. Sayın Cumhurbaşkanımız mesela bodrum kattaki bir eve misafir oluyor, diz çöküyor, çorbasını içiyor hemhal oluyor ama beyefendilerin ayağına kadar gittiğimiz halde zahmet edip bize kapılarını bile açmıyorlar diyorlar. Ayrıca belediye başkanı, yardımcıları ve yöneticilerinin israf ve şatafatları eleştiriliyor. Bunların etrafında dolaşan ihalecisi, müteahhidi gibi kesimlerden oluşan gruplarda ciddi bir ekonomik statü farklılığı oluşan tepki. Haliyle vatandaş da ‘Ben sana oy veriyorum, sen beni unutuyor bir kesimi zenginleştiriyor, kendine hayat kuruyorsun’ gibi konularda son derece ciddi eleştiriler var. Bizim hakikaten bundan sonraki süreçte yeni bir sayfa açıp yeni yüzlerle yeni söylemlerle alana inmemiz gerek.”

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