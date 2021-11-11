SON ANKETLERE GÖRE HALKIN %76’SI “ÜLKE KÖTÜYE GİDİYOR” GÖRÜŞÜNDE. BU ORAN AKP SEÇMENİNDE %61.4, MHP SEÇMENİNDE %60.8

HAYAT PAHALILIĞI

Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü araştırmasına göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken, “İyiye gidiyor” diyenler yüzde 9.1.

HÜKÜMET BAŞARISIZ

Area anketine göre de en önemli sorun ekonomi, hayat pahalılığı ve yoksulluk. Area'nın Ekim- 2021'deki "Türkiye'nin Siyasî Durum Araştırması"na katılanlar, yüzde 71.9 oranında hükümeti "başarısız" buluyor.



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AKP- MHP seçmeni: Ülke kötüye gidiyor

Aksoy Araştırma’nın anketine göre, AKP seçmeninin yüzde 61,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 60,8’i Türkiye’nin kötüye gittiğini söyledi.

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 44 hafta sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı olurken, katılımcıların yüzde 76’sı ülkenin kötüye doğru gittiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 65’i karar verici olması durumunda parlamenter sistemi getireceğini belirtirken yüzde 55’i de “erken seçim gerekli” dedi. Öte yandan araştırmaya göre Cumhur İttifakı’nın oy oranındaki kayıp sürerek 39.4’e indi. Türkiye Monitörü araştırmasında katılımcılardan muhtemel bir seçim olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 14,2’si kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını ve belirtmek istemediğini ifade etti. Yüzde 14,2’lik grup dağıtıldığında olası bir seçimde en yüksek oy oranını alan parti yüzde 30,7 ile AKP oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,7 oranındaydı. Buna göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 39,4 oldu.

Cumhur’da oy kaybı sürüyor

Türkiye Monitörü araştırmasında katılımcılardan muhtemel bir seçim olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 14,2’si kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını ve belirtmek istemediğini ifade etti. Yüzde 14,2’lik grup dağıtıldığında muhtemel bir seçimde en yüksek oy oranını alan parti yüzde 30,7 ile AKP oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,7 oranındaydı. Buna göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 39,4 oldu. Olası bir genel seçimde en yüksek oy oranını alan ikinci parti yüzde 28,3 ile CHP oldu. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 14,1 seviyesindeydi. Bu bağlamda Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,4 oldu. Muhtemel bir genel seçimde en yüksek oy oranını alan ikinci parti yüzde 28,3 ile CHP oldu. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 14,1 seviyesindeydi. Bu bağlamda Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,4 oldu.

Sadece yüzde 9,1: İyiye gidiyor

Gazete Duvar’ın haberine göre, araştırmada katılımcılara Türkiye’nin genel olarak gidişatı hakkında da çeşitli sorular yönlendirildi. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken sadece yüzde 9,1’lik kesim Türkiye’nin iyiye gittiği düşüncesinde. Türkiye’nin aynı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,6, Türkiye’nin gidişatıyla ilgili kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,3 oldu. Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin gidişatıyla ilgili diğerlerine göre daha olumsuz görüş bildiren gruplar CHP, İYİ Parti ve HDP grupları oldu. Türkiye’nin kötüye gittiğini belirten parti grupları sırasıyla yüzde 94,2, yüzde 95,7 ve yüzde 97,2 oldu. AKP ve MHP seçmeninde de Türkiye’nin gidişatıyla ilgili olumsuz görüş hâkim durumda. AKP seçmeninin yüzde 61,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 60,8’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti.

40 yıldır hep aynı sorunlar var

“Türkiye’nin en büyük sorunları nedir?” diye sorulduğunda pek çok kişi bir çırpıda verdiği cevap 40 yıl önceki konu başlıklarıyla aynı. Zaten bu konuda sayısız kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Onlarca araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin sorunları hep aynı. Sadece dönem dönem bunların sıralamaları değişiyor. Bazen listenin başında “terör” bazen “enflasyon”, bazen “yüksek enflasyon” bazen ise “salgınlar” yer alıyor. Ancak bunlara bakıldığında hiçbirisinin çözülmediği net bir şekilde görülüyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Area anketine göre, Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi, hayat pahalılığı ve yoksulluk. Area Araştırma’nın Ekim 2021’deki “Türkiye’nin Siyasi Durum Araştırması”na katılanlar, yüzde 71,9 oranında hükümeti “başarısız” buluyor.

Haber Merkezi