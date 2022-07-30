Akşener: Derin yoksulluk var

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ‘Sosyal devlet hakikaten ölmüş. İnanılmaz bir derin yoksulluk var’ dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 12 Şubat’ta başlatılan ve 25 Haziran’da tamamlanan Anlat İstanbul projesinin basın tanıtımını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla önceki gün gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’deki bütün il ve ilçelerde esnaf esnaf gezdiklerini belirten Akşener, “Öğrendiklerimizi genel merkezimizde somut çözümler haline getiriyoruz. İYİ Parti kurulmamış olsaydı biz bugün ne konuşuyor olacaktık? Parlamenter sisteme geçişe dair herhangi bir cümle sarf edilecek miydi? Millet İttifakı diye bir başka organizasyon olabilecek miydi? Millet İttifakı dediğimiz organizasyonun neredeyse 2017’den beri var olan Cumhur İttifakı’nı geçtiği konuşuluyorsa ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa, muhalif seçmen kendine güvenliyse bunun sahibi sizlersiniz” diye konuştu.

Ev kadınları perişan

Akşener, gezileri esnasında ev kadınlarının halinin perişan olduğunu söyledi. Akşener, “Hayvan yetiştiricilerinin inanılmaz hikâyeleri var. Kayseri’de benden genç bir arkadaş ‘Abla ben mallarıma oruç tutmayı öğretiyorum’ dedi. Evlerde bol bol makarna pişiyor. Gıdaya ulaşmanın her ay ne kadar aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. Sosyal devlet hakikaten ölmüş. İnanılmaz bir derin yoksulluk var. Net bir ifademiz var. Biz makulün temsilciyiz. İstanbul bu çalışmanın geniş ürünü” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi