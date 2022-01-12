Akşener: Gençlere reva gördüğün hayat bu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “‘Başka bir dünya mümkün’ dediğin dünya, bu mu Sayın Erdoğan? Gençlere reva gördüğün hayat, bu mu?” diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara hakkında Akşener, “Hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik” dedi. İktidara genç ölümlerin durdurulması için çağrı yapan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Artık yeter bu ölümlerin artık durması gerekiyor senin de çocukların var, bu ölümlere benim üzüldüğüm gibi senin de üzüldüğünü biliyorum. Bunun siyasî bir yanı yok. Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatinden kadın ve genç ölümlerini silelim. Ben ve partim açık gönüllülükle her türlü katkıyı vermeye hazırız” çağrısında bulundu. Akşener, Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirirken, “Öfke nöbetlerine, kutup- laştırıcı tiratlarına maruz kalıyoruz. Nitekim, ‘Güven ve istikrar’ diyerek çıktığı yolda; liyakatin, yerini beceriksizliğe, bilginin, yerini cahilliğe, sağduyunun, yerini öfkeye bıraktığını görüyoruz. Bu yönetim anlayışının sonucunda da; güven ve istikrarın zerresinin bile olmadığı, felâkete giden bir yolda, milletçe yürüyoruz. Sayın Erdoğan’ın, adına yeni ekonomi modeli dediği, bu ucube dönemde atılan adımlar; ekonomimizi, giderek daha da kırılgan hâle getiriyor. Milletimiz her geçen gün fakirleşiyor” diye konuştu.

Ayıptır, günahtır

Ülkede çocukların yarısı, gençlerin de üçte birinin, en yoksul yüzde 20’lik kesimde yaşadığını bildiren Akşener, “Tam 4,2 milyon çocuk 2,1 milyon genç ve bunu içim çok acıyarak söylüyorum, 954 bin bebek, kişi başına gelirin, yılda sadece 4600 lira olduğu, en yoksul ailelerde yaşıyor. Sayın Erdoğan değerlerini hiçe sayıp, fikirlerini dinlemediğin, günde 20 liraya mahkûm edip, üstüne bir de, ‘Elinize dilinize dursun’ dediğin gençlerimizin 3’te 1’inin yoksul olduğunu biliyor musun? Resmî tanıma göre, ülkemizdeki 12,3 milyon yoksul vatandaşımızın tam 6,2 milyonunun, genç olduğunu biliyor musun? 12 milyon gencimizin 2 milyonunun, bilgisayarının olmadığını, 1,3 milyonunun, eski giysilerinin yerine, yenisini alamadığını, 1 milyonun, ikinci bir ayakkabısının olmadığını, biliyor musun? ‘Başka bir dünya mümkün’ dediğin dünya, bu mu Sayın Erdoğan? Uçan, kaçan, tüm dünyaya kafa tutan Türkiye, bu mu? Gençlere reva gördüğün hayat, bu mu? Eski Türkiye’den dem vurarak, nankörlükle, tembellikle, iş beğenmemekle suçlayarak, ‘Çıkar telefonunu göster’ nobranlığına hapsederek, onların, bu yoksulluğa razı olmalarını bekleyemezsin. Kendi beceriksizliğinin faturasını, bu ülkenin gençlerinin sırtına yükleyemezsin. Ayıptır, günahtır” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA