Akşener: Müthiş bir devlet krizi var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayıştay raporları ve Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili harekete geçilmemesini eleştirerek, “Şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Müthiş bir devlet krizi var Türkiye’de, müthiş bir ciddiyet krizi var” dedi.

Adıyaman ziyaretinde açıklamalrda bulunan Akşener, “O iddiaların delillendirildiği, o iddiaların delil gösterilerek iddia edildiği bir alan da var. Sonuç itibariyle bu iktidar, döndürüp ‘bu iddialar nedir, deliller doğru mudur, hadi bakalım’, -daha savcılara gelmeden söylüyorum- idare kendi içinde soruşturma başlatır. Bunu yapmak yerine, Türkiye’de her önüne gelenin terörist ilân edildiği bir ilk oluşturuldu. Yani bu dönemde en son kebapçılar terörist oldu şimdi. Diğer taraftan savcılar çoktan harekete geçmiş olurlardı. Dolayısıyla şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz, birincisi bu. Müthiş bir devlet krizi var Türkiye’de, müthiş bir ciddiyet krizi var, yani ne diyeyim ki?”

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