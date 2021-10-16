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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Angela Merkel Türkiye'ye geldi

16 Ekim 2021, Cumartesi 13:02
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

İkili görüşme öncesi köşkün sahil kısmındaki alana gelen Erdoğan ve Merkel, burada bekleyen basın mensuplarını selamladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

 

Etiketler: Angela Merkel, Türkiye
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