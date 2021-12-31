Arınç: İmamoğlu, yüzde 50’nin üstünde oyla geri gelir

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını cevapladı.

İBB’ye yönelik teftiş sorulan Arınç, “Endişeli ve üzüntülüyüm” dedi ve şu ifadeleri kullandı: “Ekrem Bey’in önüne geçenler şunu düşünmüyorlar: Bu kişiye yanlış yaparsanız bizim halkımızın gönlünde mağduriyete karşı duyarlılık var. İkincisi, söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkarsa kendinizi yıpratırsınız. Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı yok. Süleyman Soylu’yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim. Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul’a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50’nin üstünde gelir.” Haber Merkezi