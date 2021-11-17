Asıl ahlâk yoksunu kim?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kendisine “ahlâk yoksunu” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cevap verirken, “Asıl ahlâk yoksunu, ülkenin yarısı ülkenin açlık sınırı altında yaşarken, dolar 10.43 olmuşken, utanmadan sıkılmadan yüzü bile kızarmadan, ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir” dedi.

Akşener, “Bizim, sen ve yandaşların gibi ülkenin başına bela olmuşlardan, milletin zenginliğine bitler gibi dadanmışlardan alacağımız en küçük bir ahlak dersi olamaz. Aynaya bakın aynaya! Orada gördüklerinizden mideniz bulanacak, kusacaksınız. Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda, ahkam kesecek durumda değilsin. Çünkü senin, kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampülle, aklın sıra, güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun. Sayın Erdoğan; asıl ahlak yoksunu kimdir biliyor musun? Gerçek olmadığını bile bile, bir kişiye iftira atan, ve bu iftiraları yaymak için, karanlık odalarda, trol besleyendir. Sarayına, yılda 3 milyar lira masraf ederken, şehit ve gazilere, sadece 18 milyon lira bütçe ayırandır! Asıl ahlak yoksunu; bir yandan, dindar pozları takınırken, diğer yandan, milletin hakkını, hukukunu, ayaklar altına alan, ve kul hakkı yiyip, kıs kıs gülendir!” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz