Asıl destek yabancı çiftçiye

DEVA Partili Birol Aydemir, vatandaşa yapılan patates-soğan dağıtımında açıklanan rakamlardaki çelişkilere dikkat çekerek, desteklerin yabancı ülkelerin çiftçilerine verildiğini ileri sürdü.

Aydemir, “Patates-soğanlar üreticinin maliyetinin altında fiyata alındı. Maliyeti 90 kuruş ila 1 TL arasında olan patatesin kilosu 60 ila 85 kuruşa alınıp dağıtıldı. Yani üreticiden zararına mal alındı. Aynı iktidar ithalatta ne yaptı? Patateste üreticiden aldığının 5 katı fazlasını ithal etti. Mevcut iktidar destekleri yerli üreticimize değil, yabancı çiftçilere veriyor. Tarımda üretim bolluğu olduğunda fiyatlar hemen düşer. Bu iktidar, fiyatlar düştüğünde de üreticinin yanında yer almaz. Fiyat yükseldiğinde ise geçen yıl olduğu gibi depolara baskın yapılır, üretici ve tüccar vatan haini ilan edilir. Sonra ithalat serbest bırakılır, fiyatlar düşer. Bu kısır döngü devam eder. Bunlar tarımda bir plan ve programın olmadığını gösteriyor” dedi.

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