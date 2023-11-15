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15 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Avrupa’dan koparak millî olunmaz

15 Kasım 2023, Çarşamba 17:11
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını tanımayarak Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nden kopartmakla milli olunmayacağını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan sürece ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Türkiye belli dönemlerde yol ayrımlarına gelmiştir. Bugün de Türkiye’nin demokratik hukuk yapısının ve var olan Anayasa’yı benimseriz, benimsemeyiz, eleştiririz eleştirmeyiz o ayrı bir husus ama Anayasa’ya uymak herkesin görevidir. Yüksek yargı arasında olabilecek ihtiyatların Anayasa çerçevesinde çözülmesi lazım. Ama Türkiye’nin asla bireysel başvuru hakkının törpülendiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yolunun tıkandığı içeride özellikle yürütmede bazı unsurların yargıyı tahakküm altına aldığı, hakimlerin karar verirken dava açan mağdurların hakimlerin önüne gitmeden önce bazı avukatlarla temasa geçmek zorunda kendilerini hissetmesi ve benzer bir hukuki bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunlar Türkiye için ciddi düşünülmesi gereken konular” ifadelerini kullandı. 

Meclisin iradesi gasp edilemez

“Anayasa Mahkemesi, Can Atalay meselesi değil bu mesele” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: “Can Atalay milli iradeyle seçilmiş bir milletvekili olarak yeri TBMM’dir ama şu an yürümekte olan tartışma demokratik hukuk devletinin varlığı ya da yokluğu meselesidir. Türkiye’nin 75 yıllık demokrasi mücadelesindeki kazanımları kimse geriye götürmemeli, götürmeye çalışmamalıdır. TBMM’nin yetkisi, hakkı olan konuları Beştepe’de bazı danışmanların yönlendirmeleriyle TBMM’nin yetkisinin neredeyse gasp edildiği bir durumun ortaya çıkmaması lazım.”

Bir grubun çıkarına hareket eder

Davutoğlu,”Eğer niyet şuysa, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki ihtilaftan yola çıkarak bireysel başvuru hakkını kaldırmaksa bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının demokratik dönemde elde ettiği en büyük hakkı ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bireysel başvuru hakkı insan haklarının Anayasa unsurudur. Eğer buradan niyet bireysel başvuru hakkını kaldırıp daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının süreçlerinin önünü kapatıp Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden koparak içeride kendi kendine hükümran bir iç hukuk sitemi oluşturmaksa bu iç hukuk sistemi milli olmaz bu bir grubun çıkarına hareket eder” dedi.

Samimi bir tutum değil

Anayasa değişikliğine ilişkin ise Davutoğlu, “Varolan Anayasa’nın açık hükümlerine uyulmadığı bir dönemde anayasa değişikliği teklifinde bulunmak çok samimi bir tutum değil. Ama sivil bir anayasa gerçekten isteniyorsa o zaman çoğulcu bir demokratik anayasa yapımı içinde merci belli, TBMM. benim de açık söyleyeyim 12 Eylül Anayasası’na karşı çıktık hep beraber benimseyip benimsemek ayrı bir husus ama var olan Anayasa’nın açık hükümlerine uymayanların yeni bir anayasaya uyacaklarının teminatını kim verecek” dedi.

Ankara - Anka

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