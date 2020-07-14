İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıda şehit düşen Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Akşener, iktidarın, bu zor zamanlarında Azerbaycan'a destek olmasını istedi.

Sakarya’da, havai fişek fabrikasındaki patlamayı da hatırlatan Meral Akşener, "Kaybettiğimiz emekçilerimizin yasını tutarken, bilinçsizlik, plansızlık nedeniyle 5 gün önce yaşanan ikinci bir patlamada şehit verdiğimiz askerlerimize kahrolduk. Türkiye'yi maalesef, insan hayatını önemsemeyen, ciddiyetsiz bir anlayış yönetiyor." diye konuştu.

"Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın"

Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştüren karara ilişkin görüşlerini açıklayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya, artık tamamen ibadete açılacak. Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi. Hayırlı olsun ama işin daha en başında yaptığım bir uyarıyı tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın. Sayın Erdoğan, Danıştay'ın kararından sonra ekranlara çıktı ve bir konuşma yaptı. Bekledim ki milletimizden gelen talep ve beklentiyi, siyasetin her kanadından gelen desteği, sağduyuyla ve birleştiren bir dille karşılasın. Kavgadan beslenen bir ruh haliyle yine yapamadı."

Meral Akşener, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin milletin talebi, diğer siyasi partilerin desteği ve yargının kararıyla hayata geçtiğini söyledi.

Akşener, "Mesele bundan ibaret. Tarihini bilerek konuş. Yıllardır söylerim; 100 sayfa tarih, felsefe, mantık coğrafya, Türkçe oku. Dizilerden tarih okursan makamın ağırlığının sana verdiği ruh halini yakalayamazsın." ifadesini kullandı.