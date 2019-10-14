Bahçeli 21 gün sonra partide

Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21 gün sonra partisinin genel merkezine mesaisine başlamak üzere geldi.

Genel merkezdeki kalabalığı selamlayan Bahçeli’nin sakal bıraktığı görüldü. Son günlerde Bahçeli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna dair iddialar konuşuluyordu. MHP’li isimler de Bahçeli’nin hastalığı boyunca iddialara sert cevaplar vermişti. Dün partisinin genel merkezine gelen Bahçeli’nin uzunca bir dönemdir sakallarını kesmediği görüldü. MHP liderinin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir araya gelmesi, ve TSK’nın başlattığı Barış Pınarı Harekâtı konusunda görüşmesi bekleniyor.

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