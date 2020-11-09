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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin AKP Sözcüsü Çelik'ten açıklama

09 Kasım 2020, Pazartesi 19:36
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

Çelik, "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

Çelik, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin, "Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir." dedi.

AA

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