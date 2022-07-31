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1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Beştepe ülkeyi çukura düşürdü

31 Temmuz 2022, Pazar 17:00
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Beştepe’nin ülkemizi ittiği bu çukurda ne var biliyor musunuz? Gençler bilir. Beştepe ne yaptı? Geldi bir sıfır ekledi. Döner 1,5 liraydı, 1 lira 60 kuruştu; şimdi çıktı 15- 16 liraya. Nereye gidecek, bilmiyoruz. Ekmek 50 kuruştu; bir sıfır eklediler, oldu 5 lira. Basit bir tavuk döner 5 liraydı, oldu 50 lira. Kiralara bir sıfır eklediler, bugün burada 500 liralık daire, oldu 5 bin lira. Beştepe, koskoca bu ülkeyi maalesef bir çukura düşürdü” dedi.

İstanbul’da bir dizi faaliyete katılan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve kendisi için “O makamlara layık oldukları için gelmediler” açıklamasına cevap verdi. Babacan, “Liyakatle işbaşına gelmemişiz. İnsanlar da haklı olarak soruyor Erdoğan’a, ‘Liyakat sahibi değildi de tam 13 yıl boyunca Ali Babacan’la niye çalıştın’ diye. ‘Ali Babacan 2009’da istifa mektubunu verdiğinde, 2011’de ayrılmak istediğinde, 2019’da partiden istifa ettiğinde niçin ‘Kal’ diye ısrar ettin adama’ diye soruyor insanlar. Bugün devlet yönetiminde ne ortak akıl arayışı var ne de istişare var. İnadına karar alan bir tek kişi var. Başka bir şey yok. Hepsi hikâye. Bakanlıklar da Merkez Bankası da hikâye. Onun için bu ülke, bir krizden bir başka krize geçiyor” dedi.

BEŞTEPE ‘YAT’ DİYOR MERKEZ BANKASI YATIYOR, KALK DİYOR  KALKIYOR

Son günlerde gündemde olan Merkez Bankasına dair konuşan Babacan, “Beştepe yat diyor, Merkez Bankası yatıyor; kalk diyor, kalkıyor; indir diyor, indiriyor; bindir diyor, bindiriyor. Ülkenin en sağlam, en güvenilir olması gereken, ekonomiyle ilgili kurumun Merkez Bankası maalesef itibarını kaybetti. Beştepe her birimizi tek tek fakirleştirdi. Enflasyonun düşmesini Merkez Bankası neye bağlamış biliyor musunuz şimdi? Dünya barışı diyor. ‘Dünya barışı sağlanırsa ben de enflasyonu düşüreceğim’ diyor. Merkez Bankası, dünya barışını sağlamakla mı yoksa bizim milli ve yerli paramızın değerini korumak mı zorunda? Bizim paramızın değerini sen koru arkadaş. Dünya barışından sana ne? Sen mi dünya barışını sağlayacaksın? Sen şu paramızın değerini bir koru. Para pul oldu.” ifadelerini kullandı.

İstanbul - anka

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