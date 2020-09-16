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17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

‘Biz ülkeyi berbat ettik’ demek istiyor

16 Eylül 2020, Çarşamba 17:00
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, AYM Başkanı Zühtü Aslan’a yönelik “Madem özgür bir ülkeyiz, işe bisikletle git gel bakalım” diyerek yaptığı eleştiriye tepki gösterdi.

Ağıralioğlu şunları söyledi: “Türk devleti böyle bir üslûpla yönetilemez. Sokak çetelerinin kullandığı bir dil, böyle ifadelerle yönetilen devletin Türk devleti olması bizi mahcup etmiştir. Cumhurbaşkanı hatırı sayılır korumalarla geziyor. İktidara geldiklerinde ‘memleketin her bir tarafına insanların huzurla gidebildikleri bir ülke’ vadetmişlerdi. Geldiğimiz durumda devletin bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı’na ‘hadi bisikletle gez, ben de gezerim’ diyor. Kamu düzenini sağlamakla görevli bir bakanın, yargının en üst düzeydeki başkanına bu dille konuşması dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görülmez. 18 yıldır iktidarda olan hükümetin bir bakanının, ‘Bisikletle gezebiliyorsan, hadi gez’ demesi, ‘Biz ülkeyi berbat ettik’ demektir. Türk devleti böyle bir üslupla yönetilemez. Şimdi bisiklet savaşları başladı. Şu devletin haline, ciddiyetsizliğe bakın.”

AA

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