Bizden ticarete tam gaz devam

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon’da düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, geçmiş seçim dönemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Eğer biz düşersek, Gazze düşer” sözlerini hatırlatarak, “‘Eğer biz düşersek, Gazze düşer’ dememiş miydi? ‘Eğer ben bu seçimi kaybedersem, Gazze düşer’ dememiş miydi? Seçimi kazandı ama Gazze düştü düşüyor” dedi.

AKP iktidarının Gazze konusunda bağırıp çağırmak ve hamasetten başka hiç bir şey yapmadığını söyleyen Babacan, “Hiçbir şey de yapmadı, yapamıyor. İsrail’le ticaret tam gaz devam ediyor. Artarak devam ediyor. Hadi gücün yetmiyor, hiç olmazsa ticaretten vazgeç. Çok değiştiler, çok. Paranın ucunu görünce akılları karışıyor. Paranın ucunu görünce zihinleri dağılıyor. İlke, değer hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten yazık oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu büyük ülke Gazze’de yaşanan katlama karşı hiçbir şey yapmadı, yapamadı” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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