Bize oy vermediniz, hizmet alamadınız

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan Hatay’a, depremin yıl dönümü öncesi giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında mevcut başkan ve CHP’den yeniden aday olan Lütfü Savaş yönetimi ile CHP’li yönetimlere isim vermeden yüklendi, Hataylılara seçim öncesi adeta gözdağı verdi.

Erdoğan, kentin AKP yönteminde olması gerektiği sinyali vererek, “Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” dedi. LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, Erdoğan’ın bu sözlerine; “Cumhuriyet tarihimizde hiçbir Başbakan, hiçbir Cumhurbaşkanı, hiçbir siyasetçi, ülkenin hiçbir yerinde böyle ‘bana ve partime oy vermezseniz, hizmet filan beklemeyin’ anlamında bir konuşma asla yapmamıştı!” diyerek tepki gösterdi.

Okunma Sayısı: 473

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.