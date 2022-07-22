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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bizim vergiler nereye gidiyor?

22 Temmuz 2022, Cuma 20:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan ve Güdül’den gelen kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar buluşmasına katıldı.

Türkiye’nin kendi sorunlarını çözebileceğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, genç nüfusa dikkati çekerken, taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerin geleceğini Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde aradığını savundu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları katdetti: “Oysa bunlar bizim evlatlarımız, burada çalışması lazım. Bunlara umutsuzluk aşılayan siyaset kurumudur. Yani siyasetçilerdir. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa bindiğinizde, ekmek aldığınızda, kefen bezi aldığınızda, ne alırsanız hepsinde vergi ödersiniz. Vergi ödemediğiniz tek şey var. Nefes aldığımız hava. Madem ki 85 milyon vatandaşız madem çocuk doğduğu andan itibaren vergi vermeye başlar, bizim vergiler nereye gidiyor? Bu soruyu sormuyoruz. Bu soruyu sormadığınız için demokrasi gelişmiyor. Ben vergi ödüyorsam benim verginin nerelere harcandığını hesabının millete verilmesi lazım. Bunu verecek olan da siyaset kurumudur.”

AA

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