TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.

Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine (asm) hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak birtakım adımlar atıldığını görüyoruz"