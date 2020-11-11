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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bu durumun sorumlusu Cumhurbaşkanının yönetimi

11 Kasım 2020, Çarşamba
Ekonomistler Albayrak’ın istifasının sebepleri hakkında, “ANKARA’DA BÜYÜK ÇALKANTI VAR. BU GİDİŞATLA TOPARLANMASI ÇOK ZOR” dedi.

Ekonomistler Albayrak’ın istifasının nedenleri hakkında çeşitli değerlendirmeler yapıyor. Independent Türkçe’ye konuşan Ekonomist Uğur Gürses, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının, ekonomik krizin Ankara’da da politik olarak da sürdürülemez olduğunu gösterdiğini söyledi. “Politik olarak bir kriz olduğunu gösteriyor” diyen Gürses, “Muhtemelen bu ekonomik krizin sürdürülemez olduğunu görüp bunun da kamuoyu yoklamalarında negatif etkisinin görüldüğünü düşünüyorum ben. Bu durumun sorumlusu tabii ki Cumhurbaşkanı’nın yönetimi. Anladığım kadarıyla gidişat, yeni bir raya oturtulmak istendi. O nedenle Ankara’da büyük bir çalkantı var. Bu gidişatla toparlanabilir mi? Çok zor” ifadelerini kullandı.

SİYASET NORMALLEŞMEDEN EKONOMİ NORMALLEŞMEZ

Uğur Gürses “Türkiye’de siyaset normalleşmeden ekonominin normalleşmeyeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti: Makinist değiştirmek trenin istikametini değiştirmeyecek. Belki bir süre yeni gelen “Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı” ne yapacak diye merak edilebilir. Bir süre “Doğru yola mı giriliyor?” diye düşünülebilir ama bu ortamı yaratan ekonomi politikasından daha çok politik kararlar. İstikametin çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Siyasetçilere zaman kazandırabilir, ekonomiye kısa süreli soluk aldırabilir ama istikametin değişmeyeceğini düşünüyorum.

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