Bu mu fedakarlık?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji fiyatlarında gerçekleşen artışa karşı vatandaşları korumak için her türlü fedakârlığın yapıldığı sözlerine cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın “Merak ediyoruz, her türlü fedakârlık varsa bu zamları kim yapıyor?” dedi.

Akın şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanı, enerjide vatandaşa her türlü fedakârlığın yapıldığını söylüyor. Merak ediyoruz, her türlü fedakârlık yapılıyorsa peki bu zamları kim yapıyor? Ekim 2020’den bu yana yani son bir yılda elekt- rik 3, doğal gaz 8 kez zamlandı. Benzin 7, motorin 7, LPG de 6 kez zamlandı. Yani pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde akaryakıt ürünlerine 20 kez zam yapıldı. Yalnızca bir yılda enerjide 31 defa zam yapmak mı fedakârlık? 2021 yılının ilk beş ayında 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği, 674 bin 784 abonenin ise doğal gazı kesildi. Bu mu fedakârlık? Avrupa’daki enerji krizi son 3 aydır yaşanıyor. Türkiye’de ise enerji fiyatları tek adam rejimiyle birlikte ikiye katlandı. Türkiye’de yaşanan buhranın nedeni Avrupa krizi değil, tek adam rejimi.”

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