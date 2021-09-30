Bu sistem her alana zarar verdi

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin Denizli İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan, “3 yıl 3 ay önce ülkemizin balına kötü bir iş geldi. Uygulanmayan başlanan bu taraflı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’ye her alanda zarar verdi. Bu keyfi yönetim zihniyeti hak ve özgürlüklerimizi birer birer geriletti, geriletiyor. Ülkemiz ekonomiden dış politikaya, tarımdan hukuka her alanda geriledi. Şu son 3 yıl 3 aylık süreçte ülkemizde düzelen, iyiye giden hiçbir şey yok. Hani bu ucube sistemin oylanacağı günlerde Türkiye’nin uçacağını söylüyorlardı değil mi? Türkiye bir yere uçmadı ama Türkiye maalesef gençlerin ilk buldukları uçakla kaçmak istediği bir ülke haline geldi. İstikrar getireceğiz vaatleri sunulan bir sistem istikrarlı bir şekilde ülkemizi yoksullaştırdı. Bu sistem ülkemizi yalnızlaştırdı. Bugünün ve yarının dünyasından bu sistemi silip atacağız” dedi.