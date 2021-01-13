Bunu hak etmiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “2020 yılında hukukun üstünlüğü sıralamasında 107. sıradayız. Türkiye bunu hak etmiyor” dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gazete Duvar’a gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Parlamenter Sistem” modeli ile ilgili partisinde kurulan komisyonun başkanlığını yapan Erkek, mevcut sistemi eleştirerek, “Türkiye’de bugün AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı örtüsü altına saklanarak, otoriter bir sistem inşa etti. Aslında bu sistemin adı Patronlu-Hiper başkanlık Sistemi. Yani tam anlamıyla bir tek adam sistemi. Ama adını Cumhurbaşkanlığı sistemi koydular. Neden? Çünkü bizde Cumhurbaşkanlığı yüce bir makamdır. Cumhurbaşkanlığı örtüsü altında her istediklerini yapıyor, millete de hesap vermiyorlar. Bu sistemde cumhurbaşkanı, bakanlar, yani yürütme organı kime hesap veriyor?” dedi.

Her geçen gün yoksullaşıyoruz

İktidar cephesinden gelen parlamenter sistemin koalisyon ürettiği, darbelere neden olduğu gibi argümanlar sorulduğunda Erkek, “Bugün koalisyon yok mu? Türkiye’yi bugün AKP, MHP yönetiyor. Darbe, darbe teşebbüsleri de sistemden çok demokrasi kültürü, demokrasinin tüm kurul ve kurallarının oturmayışı ile ilgili. Bugün dünyada güçlendirilmiş parlamenter sistemlerle yönetilen ülkelere bakın bir de başkanlık türü sistemlere bakın. Kişi başına düşen gelir, demokrasi standartlarının yüksekliği, hukukun üstünlüğü, mutluluk sıralamalarına bakın. İlk sıralarda hep parlamenter sistemle yönetilen ülkeler var. Bir de Hiper-patronlu başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelere, bizim durumumuza bakalım. Her geçen gün yoksullaşıyoruz. Bu sistemle devam ettiğimiz sürece bu yoksulluk ve işsizlik daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Hukuk üstünlüğü sıralamasında 107.yiz

“Cumhuriyetin 1. Yüzyılında cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıramadık” diyen Erkek, şunları söyledi: “2. Yüzyılın başında bunu gerçekleştirmek gerek. Büyük bir toplumsal uzlaşma içinde, özgürce tartışarak anayasa yapılmadı. Son anayasa değişikliği OHAL koşullarında gerçekleşti. Biz şimdi ilk seçimde başarılı olacağız ve toplumsal uzlaşmayla, özgürce tartışarak güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve hukuk devletini tesis edeceğiz diyoruz. Toplumda da bu büyük kabul gördükten sonra hayır demek mümkün mü? Buna millet karar verecek sonuçta. Türkiye sonunda demokratik bir ortamda, özgürce tartışarak, uzlaşmayla sistemini belirlesin. 2020 yılında hukukun üstünlüğü sıralamasında 107. sıradayız. Türkiye bunu hak etmiyor.”