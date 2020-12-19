'Cumhur’u psikologlar incelemeli'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Cumhur ittifakı psikologların incelemesi gereken bir birliktelik” dedi.

Akşener, bir tv programında açıklamalarda bulundu. Akşener, programda, “Çok böyle psikolojik olarak incelenmesi gereken bir birliktelik kuruldu. Çözüm ortaklığı üzerinden yan yana geliş değil, pazara kadar değil mezara kadar gibi cümlelerin havada uçuştuğu bir yan yana geliş oldu. Vatandaşın derdi üzerinden politikayı şu anda sadece biz yapıyoruz. Sizin derdiniz nedir, bunun çözümünü kamuoyu ile biz paylaşıyoruz. Yavaş yavaş bu makul siyasete vatandaşın gözü kayıyor. Sokakta gördüğümü söylüyorum, Erdoğan’ın seçilmesi mümkün değil. Ak Parti’nin yüksek oy aldığı ilçeleri geziyorum, MHP ile birlikte 85’i bulan yerler var. Oralarda insanların tavırlarını görmeniz lâzım” diye konuştu.