"Darbecilerin ismini ağızlarına alamıyorlar"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü vesilesiyle yapılan paylaşımlara, özellikle de kimi siyasi parti genel başkanlarının paylaşımlarına verilen tepkilere bakınca üzülerek ifade etmek isterim ki Türkiye’de ‘darbecilik ruhu’ darbecilerin çocukları/ torunlarından başlayarak yaşıyor” dedi.

Uysal, “Kimi eski komutanlar ve darbelere zaten sempatiyle bakan sol çevrelerin dışında özellikle ‘milliyetçi’ olarak kendilerini adlandıranların darbeyi psikolojik savunma refleksiyle meşrulaştırma gayretleri çok daha belirginleşmiş! Yassıada’nın ruhunu öldürmüş Sayın Erdoğan, sözüm ona 27 Mayıs darbesini lanetliyor ama darbecilerin ismini ağzına alamıyor!” değerlendirmesinde bulundu.

DP Lideri Uysal, bir başka üzüntüsünün de darbecilerin çocukları, torunlarının cüretkârlıkla siyaset yaparken darbeler nedeniyle acılara maruz kalmış ailelerin çocuklarının siyasetten uzak durmaları olduğunu söyledi.