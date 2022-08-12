Değişime ihtiyaç var

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Neslihan Çevik, bütün krizlerin sonunda siyasi ve dünya görüşü fark etmeksizin yaygın toplumsal tabanlar dip dalga değişim talebi olduğunu belirterek, “Bir kırılma noktasındayız. Bu noktadan sonra Türkiye bir daha parlamenter sistemden vazgeçmeyecektir” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Foxttv’nin canlı yayınında konuşan DP’li Çevik, “O gün bugün. Demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız, merkeziyetçi yönetimin aslında bizim kodlarımıza uymadığını gördüğümüz nokta burası. Her toplumsal olgu kendi krizi meydana getiriyor. Tek adam sistemi de kendi krizi meydan getirdi. 2017’den beri biz bunu gördük. Millete verilen vaatler bürokrasi azalacak, işler daha hızlı ilerleyecek denildi vatandaş tercihi yaptı. Aldığı sonuç geldiğimiz durum. Bu anlamda bunu tecrübe etmek Türkiye’nin bundan sonraki demokrasi yarışında daha sağlam bir yere gitmesini sağlayacak. Nitekim 6’lı masanın da derdi bu” dedi.

TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ SINAVI

Türkiye’de yaşanan krizden sonra bir toplumsal mutabakat oluştuğunu da söyleyen Neslihan Çevik, “ Bu toplumsal mutabakat 6 liderin bir araya gelmesiyle bir siyasi reflekse dönüştü. Bütün krizler birikirken seçimler yaklaştığı için insanlar sakin. Artık seçim Türkiye’nin geleceği için bir garantör olarak düşünülüyor. Çünkü bir değişim ihtiyacı var. Araştırmalara göre gençlerin yüzde 72’si yeni bir cumhurbaşkanı istiyor. 20 sene yetmez mi? Dünya değişiyor, insanlar yaşlanıyor. Yaşlandıkça algılarımız belki yenidünyayı tam kavrayamıyor. Daha genç liderler daha dinamik bir Türkiye. Toplum artık bundan taviz vermeyecek. Bu bizim demokrasi sınavımız” şeklinde konuştu.