Demirel 28 Şubat’ta darbeyi önlemeye çalıştı

Bülent Arınç’a rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkında, “28 Şubat’ta askerin darbe yapmasını engellemek için Erbakan hükümetini uzaklaştırmak için işbirliği yaptı. Benim gördüğüm bu. Herkes o şartlar altında - ki, o şartların ne olduğunu da söylemişim. Demirel’i makul bulabilir. Hatta meselâ 28 Şubat’la ilgili sonradan dâvâ açıldı. 12 Eylül referandumundan sonra, orada ben maalesef Şevket Kazan Bey’in ve bazı Refah partililerin müdahil olmadıklarını, şikâyetçi olmadıklarını gördüm. Demek ki 28 Şubat, Demirel’in mecburen yapmak zorunda kaldığı bir post modern darbeye dönüşmüş. Yani tanklar çıkarsa, -Genel Kurmay Başkanı da çok ağır konuşuyor- asker yönetime el koyarsa benim başıma daha önce üç defa gelmiş olan şey bu defa dört olacak, dolayısıyla ‘silâhsız kuvvetlerle’ bu işi çözelim demiş olabilir” dedi.

İstanbul – Yeni Asya