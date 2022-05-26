Demokrasi için bir araya geldik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’de muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bize, bazen altılı masaya diyorlar ki ‘altı benzemez.’ Evet, altı ayrı partiyiz. Doğru. Ama altımız, insan hakları konusunda aynı düşünüyoruz. Demokrasi, sosyal devlet konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Bizi bir araya getiren, Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu bu çıkmazdan çekip doğru dürüst bir alana Türkiye’yi çıkarmaktır. Demokrasi açısından çıkartmaktır. Bizim ana hedefimiz budur” dedi. Haber Merkezi

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