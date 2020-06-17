Demokrasi ve adalet olmadan ekonomi düzelmez

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde milletvekilleri, grupları adına söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, vatandaşın gündemi ile Meclis’in gündeminin farklı olduğunu savunarak “Vatandaş, ‘Bize çözüm bulun’ diyor.” ifadesini kullandı. Türkiye’de, 500 lira yardım aldığında bunu hemen harcamak zorunda olan en az 20 milyon vatandaşın bulunduğunu öne süren Türkkan, iki ay üst üste 500 liralık yardım verilse bunun maliyetinin 20 milyar lira olacağını ve bu 20 milyar liranın anında piyasaya döneceğini söyledi. Bu paranın yarısının da vergi olarak anında geri alınabileceğini kaydeden Türkkan, “Çok değil 10 milyar lira ile ülkenin yarısından çoğuna nefes aldırırsınız.” diye konuştu. Ekonomiyi kurtarmanın mümkün olmadığını öne süren Türkkan, “Ne yaparsanız yapın ne paketi açıklarsanız açıklayın demokrasi, hukuk, adalet olmadığı sürece hiçbir şekilde ekonomiyi düzeltemezsiniz. O yüzden bu sene pozitif büyüme bir yana maalesef küçülmeyle karşı karşıya kalacağız.” diye konuştu.