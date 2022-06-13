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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Demokrasi ve hukuk olmadan ekonomi kurtulmaz

13 Haziran 2022, Pazartesi 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında, Türkiye’nin her alanda yeni süreçlere ihtiyacı olduğunu, ekonomide yepyeni bir hamle yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Demokrasi alanında da yeni bir atılıma, açılıma, vizyona ihtiyaç olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Demokrasi olmadan ekonomi düzelmez. Demokrasi olmadan hukuk düzeni kurulamaz. Hukuk düzeni olmadan mülk emniyeti ve ekonomi kurtulamaz. Dolayısıyla her şeyden önce demokratik vizyonu hayata geçirmek lazım.” dedi.

Toplantıya katılanlar arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun’da vardı. Kürt meselesinin konuşulacağı böyle bir toplantıya büyük bir beklenti içinde olmadan katıldığını ifade eden Zeytun, katılan sivil toplum örgütleri açısından toplantı sonrasında da genel havanın aynı yönde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

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