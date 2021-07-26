Demokrasiye destek verelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alarak Meclis’in bütün yetkilerini dondurması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Davutoğlu, “Bütün siyasî partilere çağrıda bulunuyorum: Bölgemizde yeni bir istikrarsızlık kaynağı olan bu gelişme karşısında ortak bir açıklama ile Tunus’ta demokrasiye destek vermeliyiz. Darbe kim tarafından, hangi gerekçeyle ve nerede yapılırsa yapılsın lânetlenmelidir. Sn. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: TBMM âcilen Tunus Meclisine ve tutuklu milletvekillerine destek açıklamasında bulunmalı ve demokrasi dışı bu tutumu kınamalıdır. Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus’a hemen bugün bir heyet gönderilmeli” dedi.

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