Demokrasiye tecavüz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez” dedi.

O polise suç duyurusu

Yeneroğlu: Irkçılığa müsaade etmeyelim

Bir emniyet amirinin DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’na yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösteren Uysal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “AKP, bir ‘parti devleti/devlet partisidir. Her gün bu hükmü teyit eden onlarca olay oluyor. Son olarak bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’Lİ VEKİL DE TEPKİ GÖSTERDİ

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da yaşanan olaya tepki gösterek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün İstanbul’da bir milletvekilinin polise tokat atması gibi, bugün Ankara’da bir polisin milletvekiline parmak sallayarak üzerine yürümesi de asla kabul edilebilir değildir. Adaletin erdemi size değil başkasına yapılan haksızlığa karşı çıkmada tecelli bulur” ifadesini kullandı.

AHMET TERZİ - ANKARA